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четверг, 06 июня 2019 13:25

Хацкевич выглядит безальтернативным вариантом для "Динамо

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Хацкевич выглядит безальтернативным вариантом для &quot;Динамо
Несмотря на провальные результаты "Динамо" в этом сезоне Александр Хацкевич продолжит работать главным тренером далее.

31 мая завершился контракт главного тренера "Динамо" Александра Хацкевича и его помощников. Фактически киевский клуб находится сейчас без главного тренера.

В течение последних - 2-3 недель назывались разные фамилии среди возможных кандидатов на тренерскую работу в "Динамо". В большинстве это варианты откровенно далеки от реальности. Разве может реально претендовать на должность в большом клуба поляк Адам Навалка, который был успешен только со сборной Польши, а свою последнюю работу в познаньском "Лехе" откровенно завалил, из-за чего был отправлен в отставку через три месяца? Возможно приглашение испанца Рауля Рианчо, которы провалился в "Спартаке", а до этого не лучшим образом оставил "Динамо" и не помог Шевченко вывести сборную Украины на Кубок мир - выглядит не менее абсурдно. Так же, как и разговоры о давно не работающих Калитвинцева или Михайличенко

Скорее это все было похоже на имитирование работы по поиску тренера. Просто переподписать контракт с Хацкевичем нельзя было учитывая последние результаты команды. "Динамо" в этом сезоне ничего не выиграло на внутренней арене и в еврокубках ничего абсолютно не могло противопоставить "Челси".

Внешне выглядит ситуация так, как бы "Динамо" искало другого тренера, но результата не нет. Нужно понимать, что не каждый иностранный тренер сейчас придет в Украину. Для этого нужны серьезные расходы на условия контракта и трансферную кампанию.

"Динамо" имитирует поиск тренера


Разговоры об условиях Хацкевича для "Динамо" выглядят так же не убедительно. Если он два года назад согласился работать во время оттока легионеров и уменьшение качества игроков - сейчас нет смысла вообще жаловаться не на что. Вырос Цыганков, Бурда, Шепелев и Миколенко. Подписан Вербич .В начале лета уладили все условия по Кадири. Потенциал команды точно стал больше, чем это было два года назад. Период смены поколений почти прошел.

Ситуация разворачивается так, что Александр Хацкевич остается просто безальтернативным кандидатом. Никаких предпосылок нет, что белорус не будет работать в следующем сезоне в Киеве нет. Трансфер ганца Кадири выглядит только подтверждение этой мысли. Какой клуб будет покупать игрока (или даже просто брать на контракт), когда нет определенности с тренером? Тем более, что по своим характеристикам Кадири максимально подходящий под стиль футбола Хацкевича. В новом сезоне именно этот игрок должен изменить Гармаша или Сидорчука в составе, которые просто провалили прошли сезон.

Новичок Кадири максимально подходит под стиль футбола Хацкевича


Ближе до середины июня следует ожидать, что Хацкевич официально продолжит свою работу в "Динамо". Разговоры о мине тренера исчезнут до старта квалификации в Лиге чемпионов. Если не удастся против снова в самый престижны клубный турнир - вопрос смены тренера опять будет актуальным. Списать все на травмы игроков или качество бразильцев точно уже не получится.

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В прошлом сезоне "Динамо" стало серебряным призером чемпионата Украины. в Кубка краны вылетело на стадии 1 \ 4 финала. В квалификации Лиги чемпионов уступило будущем полуфиналисту "Аякса", а в 1 \ 8 Лиги Европы будущему победителю "Челси" ".

Автор: Сергей Тищенко
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Дата
06
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Голосов: 234
Голосование Кто будет тренировать киевское "Динамо" в следующем сезоне?
  • 1) Юрий Вернидуб
  • 2) Алексей Михайличенко
  • 3) Юрий Калитвинцев
  • 4) Александр Хацкевич
  • 5) Авраам Грант
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