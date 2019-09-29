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воскресенье, 29 сентября 2019 15:30

Хацкевич снова возглавит "Динамо"

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Хацкевич снова возглавит &quot;Динамо&quot;
Хацкевич согласился на переезд в Москву

Бывший главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич может продолжить свою карьеру в чемпионате России

Об этом сообщает dynamomania.com.

По информации источника, новым место работы белоруса может стать московское "Динамо", которое под руководством Дмитрия Хохлова борется за выживание в РФПЛ, имея в своем активе лишь 10 очков и всего на одно очко опережая команды, идущие в зоне стыковых матчей.

Скорее всего, Хохлов будет руководить командой до зимнего перерыва, после чего его и может изменить Хацкевич.

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Конкурентом Хацкевича в борьбе за пост наставника московского клуба называли известного итальянца Дженнаро Гаттузо, который, правда, сам опроверг возможность своего назначения на эту должность. Сейчас есть вероятность, что Гаттузо возглавит "Краснодар".

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