Хацкевич рассказал, за что гнобил Шапаренко

Хацкевич утверждает, что у него не было конфликта с Шапаренко

Бывший тренер Динамо Александр Хацкевич в новом выпуске шоу "Вацко Light" рассказал о своем отношении к хавбеку киевлян Николаю Шапаренко.

"Верю, что и Коля Шапаренко может вырасти в хорошего игрока. У меня нормальные с ним отношение, все остальное – кем-то придумано. Он очень быстро перешагнул [ступени профессионального футбола]. Этот переход, эта пресса, которая была у него после забитого мяча в Мариуполе… Но Коля такой футболист, который должен всегда держать в игровом, функциональном тонусе".

"Он здорово провел сборы, начал сезон (за прошлый сезон говоря), но этот вызов в национальную сборную. Я ему говорил: "Коля, я понимаю, что вызов в сборную – это супер, все классно. Но лучше поехать в молодежную сборную и там играть. У Сани Головко. Ты будешь там играть, это официальные матчи".

"Он участвовал 10 дней в тренировочном процессе, но Коля такой парень, что ему надо хотя бы раз в неделю играть. Пропал игровой тонус".

"В этом сезоне на эти шесть матчей я поставил на более опытных ребят. Нужен был результат. Я об этом сказал ребятам по окончании сборов. Вот, есть заявка 14-15 человек, там заявка 16, но есть травмы, я ставлю на них. Потом, дай Бог все будет хорошо, наиграются все. Но здесь я сделал ставку на опытных ребят, учитывая прошлый год. У нас Супряга играл против Аякса, Русин играл, тот же Миколенко. Мы искали варианты, но в этот раз я сделал ставку на опытных игроков".

У руля команды Хацкевича сменил Алексей Михайличенко. С момента его назначения Динамо выиграло 3 из 6 последних официальных матчей.

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В воскресенье Динамо на своем поле примет Днепр-1 в 17:00 по киевскому.