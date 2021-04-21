Хацкевич рассказал, что думает о тренерстве Луческу

Александра Хацкевича уволили из "Динамо" после вылета из Лиги чемпионов от "Брюгге". Фото: "Динамо"

Бывший тренер "Динамо" Александр Хацкевич поделился мнением об игре киевлян против "Шахтера" - 1:0.

"Все закономерно со стороны "Динамо". Прошло три года, что мы начали делать. У Луческу кто появился за это время? Один Забарный. Все остальные футболисты, которые были. Фундамент все закладывали. Просто Луческу уже пришел в готовую команду. Да, он ее организовал.

Что делает "Шахтер", мне кажется, у них больше идет омоложение состава. Кто появился – Трубин, Додо, Тете, Соломон, Бондарь, Корниенко. Выходили у "Шахтера" на замену один с белой головой, второй с белым лицом. Я даже не знаю, кто эти футболисты.

Но это проблемы "Шахтера". А "Динамо" уверенно, солидно, заслуженно", – сказал Хацкевич.

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Александр Хацкевич два года тренировал "Динамо" с 2017-го по 2019 год. Затем два года возглавлял российский "Ротор". Недавно его уволили из команды.