Хацкевич близок к трудоустройству в России

Александр Хацкевич уже более 3 месяцев находится без работы. Фото: ФК "Динамо"

Бывший наставник "Динамо" Александр Хацкевич ведет переговоры с "Ротором", который лидирует в первом дивизионе России.

Стороны ведут соответствующие переговоры и близки к достижению согласия, сообщает "Футбол 24" со ссылкой на российские СМИ.

На днях "Ротор" попрощался с наставником Игорем Меньщиковым, который получил предложение от другого клуба и разорвал контракт по обоюдному согласию сторон.

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Александр Хацкевич был уволен из "Динамо" в августе этого года после вылета киевлян от Брюгге в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов.