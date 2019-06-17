Хачериди прокомментировал возможность перехода в "Шахтер"

Хачериди исключил возможность перехода в "Шахтер"

Экс-защитник "Динамо" Евгений Хачериди прокомментировал возможность трансфера в донецкий "Шахтер".

"Не знаю, кто это пишет. Читаю все в интернете. То жена скажет, кто-то из друзей сбросит. Это все бред.

Я отдал 10 лет "Динамо". Переход в "Шахтер" невозможен. Где продолжу карьеру? Будут варианты, буду изучать. Пока ничего не могу сказать ", - поделился Хачериди в комментарии "Зе Интервьюер".

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Добавим, что украинец сыграл лишь 11 матчей в прошлом сезоне в составе ПАОКа во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.