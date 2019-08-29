Хачериди не может найти себе команду

Евгений Хачериди находится в поиске нового клуба

Бывший защитник киевского "Динамо" Евгений Хачериди рассказал о карьере после разрыва контракта с ПАОКом.

"У меня все нормально. Пока в поисках новой команды. Но пока нет команды, нет и настроения о чем-то говорить.

Я продолжаю поддерживать форму, все в индивидуальном порядке. Видели меня на стадионе имени Банникова? Я везде. Тренируюсь очень много.

Мог бы присоединиться к любительской команды? Нет, с любителями играть не хочу ", - рассказал Хачериди в комментарии "Сегодня".

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В составе ПАОКа 32-летний украинец провел лишь 11 матчей в течение прошлого сезона, после чего греческий клуб прекратил с ним сотрудничество.