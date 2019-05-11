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суббота, 11 мая 2019 21:16

Хачериди близок к переходу в "Шахтер"

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Хачериди близок к переходу в &quot;Шахтер&quot;
Хачериди давно мечтал о "Шахтере"

Как стало известно Tribuna.com, украинский защитник ПАОК Евгений Хачериди ведет переговоры с "Шахтером".

Трансфером 31-летнего украинца занимается агент футболиста Вадим Шаблий, переговоры находятся на продвинутой стадии.

Евгений на данный момент перевозит вещи в Киев, так как сезон в Греции уже закончился.

"Шахтер" был близок к подписанию защитника еще в 2013 году, но тогда Хачериди переподписал контракт с "Динамо".

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Игроком ПАОК украинец стал в конце мая прошлого года, но не сыграл ни одного матча в 2019 году.

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