Хачериди близок к переходу в донецкий "Шахтер"

Экс-динамовец Хачериди может стать игроком "Шахтера"

Бывший защитник киевского "Динамо" Евгений Хачериди может подписать контракт с принципиальным соперником "киевлян" донецким "Шахтером".

Евгений Хачериди прилетел в Киев, и практически сразу появилась информация, что защитник может вернуться в киевское Динамо.

Однако, оказалось что в услугах игрока заинтересован донецкий "Шахтер", который ищет центрального защитника.

По информации источника, вероятность возвращения футболиста в УПЛ достаточно высока. У него действующий контракт с "ПАОКом", но в Салониках не прочь проститься с Хачериди уже зимой.

31-летний Хачериди в текущем сезоне провел за "ПАОК" всего 8 матчей во всех турнирах. Защитник стал игроком греческого клуба только летом.

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Бывший защитник "Динамо" Евгений Хачериди, который сейчас защищает цвета ПАОКа, рассказал о причинах переезда в Грецию, а также сравнил возможности "Динамо" и "Шахтера".