Гвоздик проиграл Бетербиеву нокаутом

Гвоздик перед боем говорил, что занимается в лучшего в мире тренера – Тедди Атласа

Доброе утро, панове!

Утром по киевскому времени, 19 октября, в Филадельфии, США, состоится один из самых интригующих боксерских поединков этого года. Встретятся два непобежденных чемпиона мира в полутяжелом весе - обладатель титула WBC, украинец Александр Гвоздик, 32 года, и 34-летний россиянин Артур Бетербиев - чемпион IBF. Соперники выиграли на двоих 31 бой, 28 нокаутов. Гвоздик имеет 17 побед, 14 нокаутов. Бетербиев все 14 проведенных поединков завершал досрочно. Начиная примерно с 4:30, Gazeta.ua проведет текстовую онлайн трансляцию боя.

До этого времени все знаковые бои в боксе были за украинцами. В 2008 году Владимир Кличко впервые объединил два чемпионских титула в бою с Султаном Ибрагимовым, в 2013 году деклассировал Александра Поветкина и защитил три титула, а в прошлом году Александр Усик стал абсолютным чемпионом мира, победив Мурата Гассиев. Все бои завершились победой украинских боксеров с огромной разницей в очках. Поддержит Гвоздик эту традицию, узнаем очень скоро.

Завершается последний андеркартовый бой боксерского шоу в Филадельфии. Очень скоро в ринг выйдут участники центрального поединка Александр Гвоздик и Артур Бетербиев.

Александра Гвоздика в Филадельфию приехали поддержать Василий Ломаченко и Александр Усик. В рингсайде присутствует Тайсон Фьюри. Британец даже подошел к Усику и в них состоялась короткая беседа.

Итак, начинается самое интересное! Первым в ринг выходит Артур Бетербиев.

В ринге уже и Александр Гвоздик. Ринганонсер Джимми Леннон-младший представляет всех причастных к центральному бою.

Первым был представлен украинский боксер. Во время представления русского слышать недовольный гул болельщиков.

Итак, бой начинается!

1 раунд. Без разведки. Бетербиев в роли агрессора. Гвоздик перерабатывает соперника с дистанции. В конце раунда рефери отсчитывает нокдаун Гвоздику после броска Бетербиева - явно нелегальный нокдаун. Но нокдаун все же отменяют.

2 раунд. Жесткое противостояние. Гвоздик больше выбрасывает ударов и попадает. В Бетербиева проходят акцентованнее удары.

3 раунд. Картина боя не меняется. Примерно равное противостояние. Неизвестно, как считают судьи.

4 раунд. Старт раунда был за Гвоздиком, но концовку вырывает Бетербиев. Очередной раунд по усмотрению судей.

5 раунд. Невероятно напряженный бой. На первый план выйдет вопрос, у кого лучше функциональная готовность.

6 раунд. Шикарный раунд. Мощный размен в конце раунда, в котором лучший был Гвоздик.

7 раунд. Очередной близок раунд, возможно, с небольшим преимуществом Бетербиева, который традиционно добавляет в конце раунда. Зал скандирует: "Украина, Украина".

8 раунд. Раунд за Гвоздиком. Проходит две мощные двойки. Бетербиев или начал подседать или взял паузу.

9 раунд. Огромное преимущество Бетербиева. Гвоздик пропустил очень много ударов.

10 раунд. Гвоздик побывал в трех нокдаунах и рефери останавливает бой.

Технический нокаут за 11 секунд до окончания 10 раунда. Бетербиев имеет 15-ю победу - 15-ю нокатом. В Гвоздика первое поражение в восемнадцатом бою.

Ждем комментарии боксеров.

Итак, Бетербиев одерживает вторую победу над Гвоздиком - первая была на любительском ринге. Но сам бой получился таким, что в будущем, если Гвоздик вернется, возможно матч-реванш. Интерес к нему может быть большой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Американский боксер умер после боя

Бетербиев объединяет два титула, а Гвоздик теряет титул.