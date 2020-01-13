Гвардиола в Англии разбил 4 элитных автомобиля на кругленькую сумму

Хосеп Гвардиола за 4 года успел испортить 4 элитных авто. Фото: рейтер

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола во время карьеры в Англии успел разбить четыре элитных автомобиля.

Испанский специалист крайне неосторожно обращается со своими автомобилями. Гвардиола с момента приезда в Англию в 2016 году успел "разобраться" с четырьмя машинами на сумму 460 тыс. фунтов. Это Mercedes GLE (80 тыс. фунтов), Range Rover (150 тыс. фунтов), Bentley GTX700 (200 тыс. фунтов) и Mini Cooper, который стоил "жалкие" 30 тыс. фунтов.

Наиболее курьезная история случилась с Range Rover – Пеп решил заправить его бензином, хотя британский гигант имел дизельный мотор, сообщает британское издание The Sun.

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Зарплата Хосепа Гвардиолы в "Манчестер Сити" составляет 15 млн евро не год. За время работы в АПЛ испанец выиграл 2 чемпионата Англии и такое же количество раз Кубок страны и Кубок лиги.