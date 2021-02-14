Гвардиола разгромил Моуриньо

Хосеп Гвардиола возглавляет "МС" с 2016 года. Фото: REUTERS

В матче 24-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" разгромил "Тоттенхэм"- 3:0.

В середине 1-го тайма хозяева вышли вперед после реализованного Родри пенальти.

Во 2-м тайме Илкай Гюндоган оформил дубль и обеспечил своей команде крупную победу.

Победа над командой Жозе Моуриньо стала для подопечных Хосепа Гвардиолы 11-й подряд.

Игрок сборной Украины Александр Зинченко провел в составе "горожан" на поле все 90 минут на позиции левого защитника.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Ливерпуль" снова проиграл с ошибкой вратаря

"Манчестер Сити" набрал 56 очков и уверенно лидирует в турнирной таблице. В следующем туре команда Гвардиолы приедет в гости к "Арсеналу".