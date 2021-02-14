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воскресенье, 14 февраля 2021 09:23

Гвардиола разгромил Моуриньо

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Гвардиола разгромил Моуриньо
Хосеп Гвардиола возглавляет "МС" с 2016 года. Фото: REUTERS

В матче 24-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" разгромил "Тоттенхэм"- 3:0.

В середине 1-го тайма хозяева вышли вперед после реализованного Родри пенальти.

Во 2-м тайме Илкай Гюндоган оформил дубль и обеспечил своей команде крупную победу.

Победа над командой Жозе Моуриньо стала для подопечных Хосепа Гвардиолы 11-й подряд.

Игрок сборной Украины Александр Зинченко провел в составе "горожан" на поле все 90 минут на позиции левого защитника.

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"Манчестер Сити" набрал 56 очков и уверенно лидирует в турнирной таблице. В следующем туре команда Гвардиолы приедет в гости к "Арсеналу".

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14
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