Гвардиола признался, какое будущее ждет Зинченко в "Манчестер Сити"

Гвардиола поделился перспективами Зинченко. Фото из соцсети

Испанский наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признался, что видит перспективу у молодых игроков команды.

"Зинченко прекрасно играл против "Брайтона", полностью контролируя свои действия. Кроме него, у нас еще есть несколько молодых футболистов, глядя на которых, я с оптимизмом смотрю в будущее "Манчестер Сити", - приводит слова Пепа Manchester Evening News.

21-летний Зинченко, получивший вызов в национальную сборную Украины на ближайшие сборы, в этом сезоне сыграл уже 14 матчей в составе "горожан" и выиграл с ними золото английской Премьер-лиги и Кубок английской лиги.

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Александр Зинченко стал вторым в истории украинцем после Олега Лужного чемпионом Англии.