Гвардиола посоветовал Месси остаться в "Барселоне"

Лионель Месси всю свою карьеру провел в составе "Барселоны". Фото: Reuters/Sergio Perez

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола считает, что Лионелю Месси не следует покидать "Барселону".

Гвардиола провел телефонный разговор со звездным аргентинцем, сообщает Mundo Deportivo.

Наставник "горожан" сказал Месси, что тому лучше остаться в "Барселоне" и завершить там карьеру.

"Манчестер Сити" является одним из претендентов на Месси. Сам футболист снова хочет играть под руководством Гвардиолы.

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После завершения сезона Лионель Месси заявил о своем желании покинуть "Барселону" из-за отсутствия успехов клуба в прошлом сезоне и непонимание дальнейших перспектив клуба.