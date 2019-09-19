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четверг, 19 сентября 2019 08:51

Гвардиола похвалил вратаря и капитана "Шахтера"

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Гвардиола похвалил вратаря и капитана &quot;Шахтера&quot;
Тренер "МС" Гвардиола выделил в составе "Шахтера" вратаря Пятова и полузащитника Тайсона

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола прокомментировал победу над "Шахтером" в рамках стартового тура группового этапа Лиги чемпионов.

"Доволен ли я? Да, мы сыграли хорошо. Лига чемпионов — это турнир сильных команд. Если я могу быть чем-то недоволен, то это 10-15 минутами во втором тайме, когда мы могли игру досрочно завершить. Но мы и так победили. Движемся дальше

Что я сказал Пятову после игры? Он один из лучших голкиперов в мире, который хорошо читает игру и помогает защитникам своей команды. Он действует в воротах как последний защитник. По моему мнению, Пятов — большой талант.

Не перехваливаю ли я "Шахтер" перед каждой нашей встречей с ним? Сегодня вы видели Тайсона на поле. Он великолепный дриблер, сегодня он в очередной раз показал свой уровень. Мы в каждом матче проводили против "Шахтера" сложные матчи. Против этой команды всегда важно держать ритм, чтобы добиваться положительного результата", — сказал Гвардиола на пресс-конференции.

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В следующем туре группового этапа Лиги чемпионов "Манчестер Сити" 1 октября дома будет принимать загребское "Динамо".

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