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понедельник, 17 февраля 2020 19:13

Гвардиола окончательно определился относительно будущего в "Манчестер Сити"

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Гвардиола окончательно определился относительно будущего в &quot;Манчестер Сити&quot;
Хосеп Гвардиола решил остаться в "Манчестер Сити" на следующий сезон. Фото: рейтер

Главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола объявил своим подопечным решение о дальнейшей работе с командой.

"В какой бы лиге мы не играли, я в любом случае буду здесь. Я останусь здесь, даже если они отправят нас в Лигу 2 (третий по рангу дивизион). Пришло время объединиться", - цитирует коуча журналист Кавех Солкехол в своем твиттере.

"Манчестер Сити" был дисквалифицирован из Лиги чемпионов и других еврокубков на два года за нарушение финансового фэйр-плей. Английский гранд подписывал фальшивые контракт со спонсорами на завышенных условиях.

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После 25 туров АПЛ "Манчестер Сити" занимает второе место в таблице уступая 21 очко лидеру "Ливерпулю".

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