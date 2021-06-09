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четверг, 10 июня 2021 06:11

Гризманн забил Болгарии бисиклетой

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Гризманн забил Болгарии бисиклетой
гризманн начал разгром Болгарии Фото: Reuters

Сборная Франции 8 июня провела последний спарринг перед Евро-2020. Антуан Гризманн отличился красивым голом в поединке с Болгарией.

Французская сборная победой завершила свою подготовку в Париже. Первыми в матче против Болгарии забили хозяева. На 29-й минуте нули на табло размочил нападающий французов Антуан Гризманн.

Форвард отличился роскошным голом. Антуан пробил в падении через себя из пределов штрафной. Мяч задел кого-то из футболистов и залетел в ворота Болгарии.

На этом французы не остановились. В конце встречи Оливье Жиру оформил дубль. В итоге - 3:0 в пользу Франции.

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На Евро-2020 французы сыграют против Германии, Венгрии и Португалии. Эта группа является одной из сильнейших на чемпионате Европы. Свой первый матч сборная сыграет против Германии (16 июня).

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