Гризманн забил Болгарии бисиклетой

гризманн начал разгром Болгарии Фото: Reuters

Сборная Франции 8 июня провела последний спарринг перед Евро-2020. Антуан Гризманн отличился красивым голом в поединке с Болгарией.

Французская сборная победой завершила свою подготовку в Париже. Первыми в матче против Болгарии забили хозяева. На 29-й минуте нули на табло размочил нападающий французов Антуан Гризманн.

Форвард отличился роскошным голом. Антуан пробил в падении через себя из пределов штрафной. Мяч задел кого-то из футболистов и залетел в ворота Болгарии.

На этом французы не остановились. В конце встречи Оливье Жиру оформил дубль. В итоге - 3:0 в пользу Франции.

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На Евро-2020 французы сыграют против Германии, Венгрии и Португалии. Эта группа является одной из сильнейших на чемпионате Европы. Свой первый матч сборная сыграет против Германии (16 июня).