Гризманн опозорился в матче против своего бывшего клуба

Антун Гризманн выступает за "Барселону" с 2019 года. Фото: Reuters

Нападающий "Барселоны" Антуан Гризманн опозорился в перенесенном матча чемпионата Испании против "Реал Сосьедад"

Форвард сборной Франции не смог забить в пустые ворота с нескольких метров.

После идеального прострела от Жорди Альбы французу оставалось лишь точно подставить ногу. Но, видимо, из скользкий газон Гризманн не рассчитал траекторию полета мяча и с двух метров ударил параллельно линии ворот, точно в руки голкиперу.

"Реал Сосьедад" - это первая команда Гризманн в Испании. Уже откуда он перебрался в "Атлетико", где стал всемирно известным игроком.

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"Барселона" победила "Реал Сосьедад" -2: 1 и вышла на 5-е место в Ла Лиге.