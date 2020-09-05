Григорчук возглавит солигорский "Шахтер"

Роман Григорчук выводил "Черноморец" из группы в Лиге Европы. Фото ФК "Астана"

55-летний украинский специалист Роман Григорчук в ближайшее время возглавит солигорский "Шахтер". Об этом пишет "Трибуна".

Последним местом работы тренера была казахская "Астана", которую он покинул в январе 2020 года.

В минувшем сезоне Григорчук привел клуб к победе в чемпионате и Суперкубке Казахстана, а также вывел "Астану" в групповой раунд Лиги Европы.

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31 августа "Шахтер" покинул главный тренер Юрий Вернидуб. Клуб сообщил, что тренер ушел "по семейным обстоятельствам". "Шахтер" занимал первое место в таблице.