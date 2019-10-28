Греческом футболисту ударом локтя выбили передние зубы

Известный греческий футболист Костас Митроглу испортил лицо земляку - Пантелисом Хацидиакосу в чемпионате Нидерландов. Об этом пишет "Футбол 24"
В матче 11-го тура чемпионата Нидерландов АЗ Алкмар разгромил эйндховенский ПСВ со счетом 4:0. На 80-минуте встречи, когда все 4 мяча в поединке были забиты, произошел неприятный случай.
Защитник алкмарцев Пантелис Хацидиакос в верховом единоборстве столкнулся со своим соотечественником и партнером по сборной Греции Костасом Митроглу и получил удар в челюсть локтем. В результате столкновения он лишился двух передних зубов.
Выбитые зубы Хацидиакоса медики аккуратно положили в пакетик и вынесли с поля.
💥 En Ligue 1, Kostas Mitroglou ne faisait pas dans le chirurgical. Aux Pays-Bas, il est même devenu dentiste...— After Foot RMC (@AfterRMC) 27 октября 2019 г.
🦷 Défaite 4-0 pour le PSV, et quelques dents en moins pour le défenseur de l'AZ Alkmaar ! pic.twitter.com/8EEd0qdGpl
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После этой победы ПСВ сравнялся по очкам с АЗ и команды делят 2-3-ю строчки в чемпионате. Лидирует в чемпионате Нидерландов "Аякс", который опережает соперников на 6 очков.
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