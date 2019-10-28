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понедельник, 28 октября 2019 12:11

Греческом футболисту ударом локтя выбили передние зубы

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Греческом футболисту ударом локтя выбили передние зубы
Костас Митроглу известный своими выступлениями за "Марсель", "Бенфику" и "Олимпиакос". Фото: рейтер

Известный греческий футболист Костас Митроглу испортил лицо земляку - Пантелисом Хацидиакосу в чемпионате Нидерландов. Об этом пишет "Футбол 24"

В матче 11-го тура чемпионата Нидерландов АЗ Алкмар разгромил эйндховенский ПСВ со счетом 4:0. На 80-минуте встречи, когда все 4 мяча в поединке были забиты, произошел неприятный случай.

Защитник алкмарцев Пантелис Хацидиакос в верховом единоборстве столкнулся со своим соотечественником и партнером по сборной Греции Костасом Митроглу и получил удар в челюсть локтем. В результате столкновения он лишился двух передних зубов.

Выбитые зубы Хацидиакоса медики аккуратно положили в пакетик и вынесли с поля.

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После этой победы ПСВ сравнялся по очкам с АЗ и команды делят 2-3-ю строчки в чемпионате. Лидирует в чемпионате Нидерландов "Аякс", который опережает соперников на 6 очков.

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