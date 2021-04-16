Греческий гранд охотится за вратарем сборной Украины

Дмитрий Ризник смог себя проявить в УПЛ. Фото: ФК "Ворскла"

Греческий ПАОК заинтересован в услугах вратаря сборной Украины и полтавской "Ворсклы" 22-летнего Дмитрия Ризника.

Украинский клуб хочет получить за голкіпера €1,5 млн, сообщает OnSports.

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В услугах Ризника также заинтересован донецкий "Шахтер" и польская "Легия".

Андрей Шевченко постоянно вызывает вратаря в сборную Украины, но Дмитрий пока не дебютировал за национальную команду. На его счету только выступления за молодежную сборную и победа на молодежном Кубке мира в Польше в 2019 году, где Резник был дублером Андрея Лунина.

Дмитрий Ризник стал основным вратарем "Ворсклы" осенью 2020-го. Его контракт с полтавчанами рассчитано до лета 2024 года. В текущем сезоне "Ворскла" идет на пятом месте, имея в своем активе 34 очка. В чемпионате Греции ПАОК занимает третье место, отставая от "Олимпиакоса" на 25 очков.