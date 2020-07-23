Грачев шокирован возможным назначением Луческу в "Динамо"

Фанаты "Динамо" считают Луческу врагом клуба. Фото Рейтер

Экс-игрок "Шахтера" Виктор Грачев не верит в то, что Мирча Луческу достигнет успехов с "Динамо".

"Для меня это шок, - Грачев комментирует возможное назначение румына 74-летнего Мирчи Луческу главным тренером "Динамо". - Я бы еще понял, если бы он пришел работать в "Александрию" или "Днепр". Но в "Динамо" - это слишком. Кто знает, чем руководствуется Мирча. Хочет после провалов со сборной Турции и питерским "Зенитом" показать, что есть еще порох в пороховницах? Думает, что ему удастся проделать с "Динамо" такую ​​же работу как с "Шахтером"? Это очень сомнительно. Как игрок должен найти своего тренера, так и тренер должен найти своего президента и свою команду. Да и возраст уже почтенный. Сколько еще он сможет тренировать? 5 лет? Сомневаюсь, что Суркисы дадут ему время. При первых неудачах могут вспомнить, кто он и чем прославил себя. Очень сомнительное решение".

Как игрок должен найти своего тренера, так и тренер должен найти своего президента и свою команду

Луческу пришел в "Динамо" Бухарест в 1963 году. Играл на позиции нападающего. В 1969-м был признан лучшим игроком Румынии. Выступал за "Динамо" до 1977 года. Наибольших успехов достиг как тренер. Возглавлял сборную Румынии, бухарестское "Динамо". Уехал в Италию, где прошел путь от провинциальных клубов к тренеру "Интернационале".

Впоследствии работал в Турции, где выигрывал титулы с "Галатасараем" и "Бешикташем". 12 лет возглавлял донецкий "Шахтер". Как тренер выиграл 22 титула - третий лучший показатель в мире.

После "Шахтера" пробовал силы в сборной Турции и питерском "Зените". Оба раза неудачно.

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