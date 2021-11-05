Грачев назвал вратаря на матч с Боснией

Андрей Пятов недавно сыграл сотый матч. Фото: "Шахтар"

Бывший форвард "Шахтера" Виктор Грачев считает, что в воротах на матче сборной в решающем матче против команды Боснии и Герцеговины должен стоять Андрей Пятов.

– Признаться, я ждал Пятова на матче с "Реалом" и выход Трубина меня сильно озадачил, – говорит Виктор Александрович. – Прежде всего – он еще молод. О таких говорят, что он еще своих голов не проглотил. А тут еще недавно после травмы. Конечно, молодой парень утратил уверенность в своих силах. И это нормально и понятно. Непонятно, как в такой ситуации тренер решил поставить его, а не Пятова. Андрей как раз набрал форму и в такой момент Де Дзерби экспериментирует. Первый гол "Реала" в Мадриде – общая заслуга Трубина и Марлона. Уверенный в себе голкипер ни за что не создал такой ситуации. Что касается Трубина, то его неуверенность была видна и в чемпионате. Считаю, что он должен сыграть 4-5 матчей в первенстве Украины, избавиться от неуверенности и тогда выходить играть в Лиге чемпионов. Я бы еще понял Де Дзерби, если бы у итальянца не было вариантов на позицию голкипера. Но вариант был и вариант верный.

В сборной выбор еще больше.

Понятно. Здесь есть Бущан, стабильно играющий в клубе, молодой и талантливый Ризнык. Этот парень должен стать лучшим украинским голкипером на ближайшее десятилетие. Есть и Трубин, который будет конкурировать с Ризныком. Но сейчас в форме именно Пятов. Возможно, через год-полтора надо будет ставить кого-то другого, но пока Андрей не дает оснований сомневаться в нем. Я знаю, как чувствуют себя защитники в ответственных матчах, когда у них за спиной стоит 37-летний голкипер, а как, когда 20-летний. Пятов сейчас находится на пике, и я бы советовал Петракову ставить именно его.

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Матч Боснии и Герцеговины против Украины будет сыгран 16 ноября в городе Зеница на стадионе "Билино поле". Перед этим Босния сыграет дома против Финляндии.