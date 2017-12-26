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вторник, 26 декабря 2017 23:38

"Готов биться где угодно": Ломаченко назвал желаемого соперника
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Василий Ломаченко, который был признан лучшим боксером в 2017 году, независимо от весовых категорий, определился с наиболее желаемым для себя соперником.

Об этом он рассказал представителям СМИ в рамках открытия первого в нашей стране брендового магазина Under Armour по продаже спортивной экипировки, лицом которого спортсмен стал.

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"Майки Гарсия? Да, однозначно для меня это сейчас приоритетный кандидат. Но такие бои в одно касание не организовываются. Будем работать в этом направлении", - заявил Василий.

Также прокомментировал предложение Тайсона Фьюри драться с ним, поднявшись перед этим в супертяжелый вес.

"Вы взрослые люди и понимаете, что это была шутка. Во всяком случае, я это воспринял именно так", - уверен Ломаченко.

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Организаторы Всемирной боксерской суперсерии планируют перевести турнир в легкий вес. Благодаря этому у Василия появляется шанс стать участником соревнований.

"Если это случится, будет очень здорово. Ведь появляется шанс одним махом забрать все пояса. Это то, к чему я всегда стремился".

Ломаченко подчеркнул, что считает уходящий год удачным и готов драться с кем угодно и где угодно.

В процессе открытия бренда Василий Ломаченко устроил автограф и фотосессию для огромного числа своих поклонников. Боксер перед этим попросил болельщиков помочь выбрать оппонента через соцсети.

В своем последнем бою, который прошел в этом месяце в Нью-Йорке, Ломаченко техническим нокаутом победил кубинца Гильермо Ригондо.

Gazeta.ua
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