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пятница, 14 августа 2020 13:35

Головко возглавил украинский клуб

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Головко возглавил украинский клуб
Александр Головко 4 года возглавлял молодежную сборную Украины. Фото: УАФ

Легендарный игрок киевского "Динамо" Александр Головко стал новым наставником представителя первой лиги "Кремня".

Это будет первый опыт работы Головко на клубном уровне. Ранее он работал в системе молодежных сборных Украины, сообщает "Футбол NEWS".

Первая игра для наставника во главе клуба будет уже 25-26 августа, когда "Кремень" сыграет в Кубке Украины.

Новый тренер планирует пополнить состав новыми футболистами, а вот тренерский штаб не претерпит существенных изменений. В составе клуба играет сын Александра Головко - Александр-младший.

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В прошлом сезоне "Кремень" занял 13-е место из 16 команд в первой лиге.

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