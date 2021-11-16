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вторник, 16 ноября 2021 17:20

Головко рассказал о главном преимуществе сборной Украины в матче против Боснии

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Головко рассказал о главном преимуществе сборной Украины в матче против Боснии
Александр Головко сейчас работает экспертом по телевидению. Фото:УАФ

Бывший защитник "Динамо" Александр Головко считает, что сборная Украины должна добиться успеха в матче квалификации Кубка мира против Боснии.

У команды Петракова достаточно времени подготовиться к решающему поединку.

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"Плюс нашей команды в том, что была неделя на подготовку, а боснийцы будут играть через два дня на третий. Это не только физическая нагрузка, но и психологическая. Она будет сказываться. Здесь мы имеем бонус. У Петракова вариативный состав для различных ведений игры в зависимости от счета.

Уверен, что Васильевич знает, что делает. Он проявляет мудрость, приглашая футболистов, о которых много говорят. Стратегически или тактически? В первую очередь тактически. Таким образом он убирает лишние разговоры перед важным матчем.

Мы ни одного поединка не сыграли на ноль - это главная проблема. Поэтому должны больше забивать, чтобы побеждать. Петраков имел одну победу, но будут оценивать качество игры. На тренера смотрят под большой лупой, он под давлением. Но ничего не теряет, может только найти.

Петраков не то чтобы вернулся к Шевченко, а стал на рельсы футбола, в который ребята играют в клубах. Современный быстрый футбол, работа с мячом. Остается вопрос о левом фланге, кто будет играть с Боснией. Цыганков там не совсем удобно себя чувствует. Играть нужно будет первым номером, а зон, куда можно убегать, будет немного", - сказал Головко в комментарии YouTube-канала "vZbirna".

Матч Босния и Герцеговина - Украина состоится во вторник, 16 ноября. Начало в 21:45. Отчет об игре и онлайн-трансляцию читайте на нашем сайте.
В другом матче группы Финляндия примет Францию.

Команда Дидье Дешама досрочно выиграла группу. Финляндия занимает второе место с 11 очками. У Украины на два пункта меньше. Босния уже упустила шансы выйти из группы.

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Дата
16
ноября

Украина не смогла удержать победу над Боснией и Герцоговиной

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