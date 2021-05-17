Голкипер "Зари" перешел в "Санкт-Паули"

До перехода в "Зарю" Василь играл в "Нюрнберге". Фото: SCSPORT.BA

Украинский журналист Игорь Цыганык сообщил, что голкипер "Зари" Никола Василь перешел в "Санкт-Паули". Он возвратился в Германию после двух лет в Запорожье.

"Насколько я знаю, Никола Василь подписал контракт с "Санкт-Паули". Он уезжает в Германию и будет выступать в составе гамбургской команды.

Якобы ему пообещали, что он будет там первым номером. Посмотрим, как будет. Но с "Зарей" этот футболист больше не будет работать", – сказал Цыганык.

"Санкт-Паули" выступает во второй Бундеслиге. За тур до завершения чемпионата команда идет на 9-м месте с 47 очками.

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Контракт 25-летнего боснийца с луганским клубом был рассчитан до 30 июня. Он выступал за команду с июля 2019 года. На счету вратаря 13 сухих матчей за "Зарю", в остальных 12 он пропустил 17 голов.