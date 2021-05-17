Голкипер "Зари" перешел в "Санкт-Паули"

 
Ексклюзивы
1/5
Дело Медведчука задело Путина - дипломат
Дело Медведчука задело Путина - дипломат
4 Просмотров: 369
В отставку должен был уйти весь Кабмин, а не три министра
В отставку должен был уйти весь Кабмин, а не три министра
1 Просмотров: 252
Каждый третий ВИЧ-инфицированный не знает о болезни. Где и как бесплатно обследоваться
Каждый третий ВИЧ-инфицированный не знает о болезни. Где и как бесплатно обследоваться
Просмотров: 99
Клубника подешевеет до 60 грн: каким будет урожай ягод и фруктов
Клубника подешевеет до 60 грн: каким будет урожай ягод и фруктов
Просмотров: 468
"Медведчука - на нары. Рабинович - неадекват, Кива - наркоман": неделя в цитатах от Gazeta.ua
"Медведчука - на нары. Рабинович - неадекват, Кива - наркоман": неделя в цитатах от Gazeta.ua
Просмотров: 1026
Лучше бы этих ветеранов не было" - как в Киеве выбирали непокоренных
Лучше бы этих ветеранов не было" - как в Киеве выбирали непокоренных
Просмотров: 1557
"Костя был очень интеллигентным. А Вова постоянно шутил" - попрощались с погибшими телевизионщиками
"Костя был очень интеллигентным. А Вова постоянно шутил" - попрощались с погибшими телевизионщиками
1 Просмотров: 5193
Медведчука не посадят - украинцы об аресте кума Путина
Медведчука не посадят - украинцы об аресте кума Путина
1 Просмотров: 900
Зеленский хочет на второй срок - политолог
Зеленский хочет на второй срок - политолог
1 Просмотров: 531
Как спасают сердце - уникальные фото с операционной
Как спасают сердце - уникальные фото с операционной
Просмотров: 765
Фото
Все фото
3
5
4
6
6
В Олимпийских играх впервые примет участие трансгендер
В Олимпийских играх впервые примет участие трансгендер
Частный самолет и спецкапсула: появились фото эвакуации больного спортсмена из Украины
Частный самолет и спецкапсула: появились фото эвакуации больного спортсмена из Украины
В Киеве завершился 28-й Чемпионат Европы по бадминтону
В Киеве завершился 28-й Чемпионат Европы по бадминтону
Мега-сексуальная: украинская волейболистка поделилась соблазнительными кадрами в купальнике
Мега-сексуальная: украинская волейболистка поделилась соблазнительными кадрами в купальнике
Поставил на уши всю Россию: чемпион Чумак прокомментировал свой &quot;пламенный&quot; пост со сгоревшей Москвой
Поставил на уши всю Россию: чемпион Чумак прокомментировал свой "пламенный" пост со сгоревшей Москвой
Видео
Все видео
"Металлист-1925" приблизился к выходу в УПЛ
"Металлист-1925" приблизился к выходу в УПЛ
Заявили про бой Владимира Кличко в Москве
Заявили про бой Владимира Кличко в Москве
"Милан" не смог себе гарантировать Лигу чемпионов
"Милан" не смог себе гарантировать Лигу чемпионов
Надаль победил Джоковича в финале турнира в Риме
Надаль победил Джоковича в финале турнира в Риме
Голкипер "Ливерпуля" забил победный гол "Вест Бромвичу"
Голкипер "Ливерпуля" забил победный гол "Вест Бромвичу"
Интервью
1/5
Взять болезнь под контроль помогут в профсоюзном санатории "Хмельник"
Взять болезнь под контроль помогут в профсоюзном санатории "Хмельник"
Просмотров: 72
"Это один из таких шансов" - эксперт рассказал, когда появятся украинские электромобили
"Это один из таких шансов" - эксперт рассказал, когда появятся украинские электромобили
Просмотров: 144
Клубника подешевеет до 60 грн: каким будет урожай ягод и фруктов
Клубника подешевеет до 60 грн: каким будет урожай ягод и фруктов
Просмотров: 468
Коломойский и Фирташ продолжат игру. Остальные олигархи согласятся выйти из политики - эксперт
Коломойский и Фирташ продолжат игру. Остальные олигархи согласятся выйти из политики - эксперт
Просмотров: 963
"Железный купол" не убережет Украину от российских "Градов" - эксперт
"Железный купол" не убережет Украину от российских "Градов" - эксперт
1 Просмотров: 864
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
17 мая 2021
Просмотров: 162
Оптимістичне фото
– Диким здавалося, коли компанії галасували й вибирали найкрасивіший ракурс для фото біля саркофага. Це ж місце людської біди, – ...
понедельник, 17 мая 2021 21:12

Голкипер "Зари" перешел в "Санкт-Паули"

  Комментировать
Голкипер &quot;Зари&quot; перешел в &quot;Санкт-Паули&quot;
До перехода в "Зарю" Василь играл в "Нюрнберге". Фото: SCSPORT.BA

Украинский журналист Игорь Цыганык сообщил, что голкипер "Зари" Никола Василь перешел в "Санкт-Паули". Он возвратился в Германию после двух лет в Запорожье.

"Насколько я знаю, Никола Василь подписал контракт с "Санкт-Паули". Он уезжает в Германию и будет выступать в составе гамбургской команды.

Якобы ему пообещали, что он будет там первым номером. Посмотрим, как будет. Но с "Зарей" этот футболист больше не будет работать", – сказал Цыганык.

"Санкт-Паули" выступает во второй Бундеслиге. За тур до завершения чемпионата команда идет на 9-м месте с 47 очками.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Первый легионер ушел из "Зари"

Контракт 25-летнего боснийца с луганским клубом был рассчитан до 30 июня. Он выступал за команду с июля 2019 года. На счету вратаря 13 сухих матчей за "Зарю", в остальных 12 он пропустил 17 голов.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Голкипер "Зари" перешел в "Санкт-Паули"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
17
мая

Заявили про бой Владимира Кличко в Москве

Самое читаемое
Британская модель показала соблазнительные формы в пляжном наряде
Британская модель показала соблазнительные формы в пляжном наряде
4
 Просмотров: 13113
Гороскоп на 17-23 мая: почему эта неделя станет такой удивительной
Гороскоп на 17-23 мая: почему эта неделя станет такой удивительной
 Просмотров: 8028
Гороскоп на 17 мая: какие знаки этот день будет кормить весь год
Гороскоп на 17 мая: какие знаки этот день будет кормить весь год
 Просмотров: 6471
Гороскоп на 16 мая: назвали 4 наиболее эгоистичные знаки
Гороскоп на 16 мая: назвали 4 наиболее эгоистичные знаки
 Просмотров: 4635
Три классные приемы на кухне, которые зря редко используют
Три классные приемы на кухне, которые зря редко используют
8
 Просмотров: 4554
Спорт
Эксперт рассказал, почему "Динамо" смогло стать чемпионом
Эксперт рассказал, почему "Динамо" смогло стать чемпионом
 Просмотров: 72
Фонсека провел переговоры чемпионом России
Фонсека провел переговоры чемпионом России Просмотров: 189
Защитник "Вулверхэмптона" получил украинский пасппорт
Защитник "Вулверхэмптона" получил украинский пасппорт Просмотров: 324
"Шахтер" хочет купить игрока сборной Италии
"Шахтер" хочет купить игрока сборной Италии Просмотров: 243
Бывший динамовец Киева дважды отказался ехать в Москву
Бывший динамовец Киева дважды отказался ехать в Москву Просмотров: 369
Больше всего комментируют
24
Путин отомстит за кума - экс-генпрокурор
7
"Россияне ждали подходящего момента" - крымчанка о русификации Крыма
4
В МИД прокомментировали перспективу вступления Украины в НАТО
4
"Я вам не Черновецкий" - Кличко обратился к "последователям Януковича"
4
Дело Медведчука задело Путина - дипломат
Голосов: 992
Голосование Какой результат покажет сборная Украины по футболу на Евро 2020/21?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) выиграет турнир
Просмотреть