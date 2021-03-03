Голкипер сборной Украины похвалстался новым автомобилем

Андрей Лунин сыграл один матч за "Реал". Фото: инстаграм Андрей Лунин

Голкипер сборной Украины и "Реала" 22-летний Андрей Лунин, который неудачно дебютировал за мадридцев в матче Кубка Испании, похвастался в Instagram новым "железным конем".

17-й сезон подряд автомобильный партнер Королевского клуба вручил всем футболистам и тренерам первой команды ключи от новеньких Audi, которыми мадридцы будут пользоваться ровно год. Подопечный Зинедина Зидана теперь ездит на Audi Q7 50 TDI quattro tiptronic стоимостью €78 тыс. - примерно 2,6 млн грн. Сообщают fakty.ua.

Самый скромный автомобиль в команде — Q5 40 TDI quattro S tronic стоимостью €50 тыс. — выбрал себе знаменитый французский форвард Карим Бензема. А вот самую дорогую машину — Audi RS Q8 за €160 тыс. — получил уругвайский полузащитник мадридцев Федерико Вальверде.

2 года назад украинский голкипер, выступавший на правах аренды за "Леганес", засветил Infiniti, который купил себе в Испании. "Хотелось иметь собственный автомобиль. 2 года откладывал на него деньги. И вот наконец купил", — рассказал тогда Андрей Лунин в одном из интервью, показав машину.

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Андрей Лунин перешел в "Реал" из луганской "Зари" летом 2018 года за €8,5 млн, но первые сезоны играл в аренде за "Леганес", "Вальядолид" и "Овьедо". Летом прошлого года голкипер вернулся в "Реал", но пока проигрывает конкуренцию бельгийцу Тибо Куртуа.