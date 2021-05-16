Голкипер "Ливерпуля" забил победный гол "Вест Бромвичу"

Алисон Бекер забил впервые. Фото: "Ливерпуль"

В Вест Бромвиче на стадионе "Хоуторнс" состоялся матч 36-го тура английской Премьер-лиги "Вест Бромвич Альбион" — "Ливерпуль". Встреча завершилась волевой победой гостей со счётом 2:1.

На 15-й минуте нападающий "дроздов" Хал Робсон-Кану получил, находясь у линии штрафной, отличную передачу от полузащитника Матеуса Перейры и вошёл в неё и с острого угла неотразимо пробил под дальнюю штангу.

Гости сравняли счёт на 33-й минуте — нападающий "Ливерпуля" Садио Мане успешно поборолся за мяч у чужой штрафной и выкатил его на Мохамеда Салаха, который, находясь практически на углу штрафной, ювелирным обводящим ударом послал мяч под дальнюю штангу.

Победный гол на 95-й минуте забил голкипер "Ливерпуля" Алисон Бекер, головой замкнувший подачу с углового.

28-летний бразилец стал первым вратарём в истории "Ливерпуля", забившим в официальном матче, сообщает Opta Sport.

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Мерсисайдцы в 36 матчах набрали 63 очков и занимают шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. Они сохраняют шансы на попадание в Лигу чемпионов. У "Челси" – 64 очка.