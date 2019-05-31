Голкипер "Ливерпуля" променял финал Лиги чемпионов на отдых с сексуальной подругой

Голкипер "Бешикташа" Лорис Кариус, который принадлежит "Ливерпулю", решил сэкономить на дорогом жилье в Мадриде под времени финала ЛЧ и отправился в Грецию.

"Ливерпуль" пригласил всех своих футболистов, находящихся в аренде, на финал Лиги чемпионов. Однако, для Лориса Кариус это не слишком уважительная причина, чтобы отменять отпуск.

Автор: Социальые сети Лорис Кариус и его подруга София Томалла



Вратарь-неудачник киевского финала ЛЧ решил провести время вместе со своей горячей подругой Софией Томаллою на греческом побережье, чем тесниться на переполненной мадридской арене "Ванда Метрополитано", сообщает "Marca".

Интересно, что авторитетное издание провело опрос среди своих читателей: "А что бы Вы выбрали на месте Лориса, финал ЛЧ или отдых с Софией?". 85% респондентов поддержали немецкого вратаря и выбрали второй вариант.

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София Томалла не только сопровождает своего бойфренда в романтических поездках, а и помогает ему избавиться воспоминаний о финале Лиги чемпионов сезона 2017/18 в Киеве, где благодаря фейл Кариус "Реал" одолел "Ливерпуль" (3: 1).

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Финал Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом" пройдет в Мадриде 2 июня.