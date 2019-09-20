Голкипер "Гента" пропустил курьезный гол в Лиге Европы

Камински допустил ошибку в простой ситуации

Голкипер "Гента" Томас Камински отметился курьезным автоголом в матче первого тура группового раунда Лиги Европы против "Сент-Этьена".

На 72-й минуте Камински неудачно обработал передачу назад партнера по команде, и мяч залетел в сетку. Благо это ошибка не повлияла на результат: бельгийский клуб праздновал домашнюю победу — 3:2.





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"Гент" выступает в одной группе Лиги Европы с "Александрией", которая вчера свой матч проиграла "Вольфсбургу" 3: 1.