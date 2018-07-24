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вторник, 24 июля 2018 10:21

Голкипер "Динамо" продолжит карьеру в Саудовской Аравии

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Голкипер &quot;Динамо&quot; продолжит карьеру в Саудовской Аравии
Коваль нашел новое место работы. Фото: Sport.ua

Вратарь киевского "Динамо" Максим Коваль отправился в команду из Саудовской Аравии - "Аль-Фатех". Футболист подписал арендное соглашение на 1 год. Об этом сообщает официальный сайт столичного клуба.

Кроме того, аравийский клуб сможет выкупить голкипера по окончании сезона.

С приходом Александра Хацкевича Коваль сыграл 18 матчей в первой половине прошлого сезона. Прошлой зимой 25-летний голкипер отправился в аренду в испанское "Депортиво", где сыграл только в двух матчах, в которых пропустил 3 гола.

Новый клуб Максима прошлого сезона в чемпионате Саудовской Аравии занял пятое место.

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Максим Коваль попал в число худших трансферов чемпионата Испании.

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