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воскресенье, 01 августа 2021 11:44

Гол не спас. Коваленко отдают в аренду

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Гол не спас. Коваленко отдают в аренду
Виктор Коваленко во второй раз одел футболку "Аталанты"Фото: "Аталанта

Итальянский клуб "Специя" арендует украинского хавбека Виктора Коваленко у "Аталанты".

Трансфер состоится через несколько дней. Об этом сообщает La Nazione.

Вчера, 31 июля, Коваленко сыграл за "Аталанту" в спарринге, забил гол в ворота "Порденоне".

Несмотря на это, трансфер в "Специю" – вопрос решенный. Виктор проведет в новой команде один год.

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В последнем чемпионате Италии "Специя" финишировала на 15 строчке турнирной таблицы.

В минувшем чемпионате Виктор Коваленко провел на поле в составе "Аталанты" четыре минуты. Из-за травмы он пропусти финальную часть Евро-2020, где сборная Украины впервые в истории пробилась в четвертьфинал соревнований.

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