Гол Ярмоленко стал лучшим для "Вест Хэма" в прошлом сезоне

Игрок сборной Украины Андрей Ярмоленко стал автором лучшего забитого мяча "Вест Хэма" в прошлом сезоне.

На 89-й минуте игры матча против "Челси" украинский футболист завершил контратаку "молотобойцев", сообщает football.london

Забитый мяч Ярмоленко принес "Вест гема" победу и гарантировал сохранение места в АПЛ.

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Андрей Ярмоленко выступает за "Вест Хэм" с лета 2018 года. Украинец за два года в АПЛ провел 33 матча, забил 7 голов и отдал 2 результативные передачи.