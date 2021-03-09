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вторник, 09 марта 2021 09:31

Гол Яремчука принес "Генту" победу

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Гол Яремчука принес &quot;Генту&quot; победу
Роман Яремчук выступает в Бельгии с 2017 года. Фото: Кaagent.be

В 29-м туре чемпионата Бельгии "Гент" минимально дома победил "Остенде" - 1:0.

Судьбу матча решил единственный забитый гол игроком сборной Украины 25-летним Романом Яремчуком.

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Украинский нападающий в конце 1-го тайма воспользовался передачей другого украинца Романа Безуса и переправил мяч в ворота соперников.

Забитый гол стал для Романа 15-м в текущем чемпионате Жупилье-лиги. Украинский форвард занимает 4-е место среди лучших бомбардиров чемпионата.

После победы "Гент" поднялся на 10-е место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате "Брюгге", который опережает команду Яремчука на 26 очков.

Роман Яремчук выступает в Бельгии с 2017 года. Футболист является основным нападающим сборной Украины.

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