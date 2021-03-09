Гол Яремчука принес "Генту" победу

В 29-м туре чемпионата Бельгии "Гент" минимально дома победил "Остенде" - 1:0.

Судьбу матча решил единственный забитый гол игроком сборной Украины 25-летним Романом Яремчуком.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Яремчук подписал новый контракт с "Гентом" - СМИ

Украинский нападающий в конце 1-го тайма воспользовался передачей другого украинца Романа Безуса и переправил мяч в ворота соперников.

Забитый гол стал для Романа 15-м в текущем чемпионате Жупилье-лиги. Украинский форвард занимает 4-е место среди лучших бомбардиров чемпионата.

После победы "Гент" поднялся на 10-е место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате "Брюгге", который опережает команду Яремчука на 26 очков.

Роман Яремчук выступает в Бельгии с 2017 года. Футболист является основным нападающим сборной Украины.