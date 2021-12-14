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среда, 15 декабря 2021 07:12

Главный тренер "Интера" чуть не разбился на лестнице

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Главный тренер &quot;Интера&quot; чуть не разбился на лестнице
Симоне Индзаги возглавил "Интер" летом 2021 года. Фото: REUTERS

Неприятный курьез произошел с главным тренером миланского "Интера" Симоне Индзаги.

После финального свистка в матче 17-го тура Серии А против "Кальяри" наставник "Интера" упал на лестнице, сообщает Sport.ua.

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На видео, оказавшемся в сети, видно, как Индзаги в компании своих ассистентов направляется в подтрибунные помещения. На пути главного тренера "нерадзурри" оказались ступеньки, на одной из которых нога Симоне уехала, и коуч чуть не ударился головой, но вовремя выбросил руку, зацепившись за стекло, а также вовремя его подхватил один из помощников.

"Интер" выиграл у "Кальяри" - 4:0. Команда Индзаги лидирует в чемпионате, опережая "Милан" на одно очко. В следующем матче "Интер" в гостях сыграет против "Сарленитаны".

Индзаги возглавил "Интер" летом 2021 года. Предыдущим клубом тренера был "Лацио".

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