Ибрагимович забил юбилейный гол в карьере

Златан забивает на пятом десятке лет. Фото: Reuters

"Милан" сыграл вничью с "Удинезе" в 17-м туре итальянской Серии А. Встреча прошла в Удине на стадионе "Фриули" и завершилась со счётом 1:1. Гол "Милана" в компенсированное время матча забил Златан Ибрагимович. Для 40-летнего шведа этот мяч стал 300-м в карьере в топ-5 европейских лиг, сообщает в "Twitter" OptaPaolo.

В XXI веке больше Златана в этих турнирах забили только Криштиану Роналду (483) и Лионель Месси (475). В топ-5 лиг Ибрагимович забивал за "Барселону", "Манчестер Юнайтед", "Ювентус", "Интер", "ПСЖ" и "Милан".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Поздний мальчик - Ибрагимович рассказал, когда впервые занялся сексом

В этом сезоне Серии А шведский форвард 10 раз выходил на поле и забил 7 голов. Ранее Ибрагимович заявлял о своём желании продлить контракт с "Миланом" и вновь выиграть скудетто.