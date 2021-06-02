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среда, 02 июня 2021 09:56

Главный соперник Украины на Евро остался без основного вратаря

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Главный соперник Украины на Евро остался без основного вратаря
Силлессен был основным голкипером сборной. Фото: Reuters

Сборная Нидерландов внесла изменения в заявку на Евро-2020. Вместо голкипера 32-летнего Яспера Силлессена был дозаявлен 30-летний Марко Бизот.

"У Силлессена положительный тест на ковид. Важная часть подготовки пропущена. Не знаем, сколько времени понадобится, чтобы вернуться в форму. Не хочу рисковать. Мы на пороге Евро, я хочу определенности", – сказал главный тренер сборной Нидерландов Франк де Бур.

Также в заявке сборной Нидерландов есть вратари Тим Крул и Мартен Стекеленбург.

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Силлессен провел 60 матчей за сборную, но в связи с травмой пропустил все встречи команды после 14 октября 2020-го. В то же время он оставался основным вратарем "Валенсии". Бизот сыграл одну встречу за национальную команду.

Ранее тренер Нидерландов Франк Де Бур назвал счет, с которым обыграет Украину.

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