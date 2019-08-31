Главный критик прилетел в Лондон посмотреть на Ломаченко

Лопес проведет титульный бой в конце года

Претендент на пояс IBF в легком весе Теофимо Лопес (14-0, 11 КО) прилетел в Лондон на бой Василий Ломаченко – Люк Кэмпбелл.

Об этом пишет xsport.ua

Украинец встретится с британцем 31 августа на арене О2 в поединке за пояса WBC, WBA и WBO. Планируется, что Ломаченко одержит победу, а затем сойдется с победителем боя Лопес – Комми за пояс IBF. Так в начале 2020 года должен определиться абсолютный чемпион мира в легком дивизионе.

Лопес постоянно провоцирует Ломаченко и заявляет, что побьет Василия.

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Украинец может провести еще один бой до конца года перед поединком за звание абсолютного чемпиона.