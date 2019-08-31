Главный критик прилетел в Лондон посмотреть на Ломаченко

 
Ексклюзивы
1/5
Как заработала новая Верховная Рада
Как заработала новая Верховная Рада
1 Просмотров: 4203
Трампу неинтересно говорить с пешкой-Зеленским, если может контактировать с ферзем-Путиным
Трампу неинтересно говорить с пешкой-Зеленским, если может контактировать с ферзем-Путиным
Просмотров: 2556
"Мать до сих пор надеется, что Олег жив" - как в Киеве почтили память павших
"Мать до сих пор надеется, что Олег жив" - как в Киеве почтили память павших
2 Просмотров: 1422
"Открытый к российским объятиям, это опасно для Украины" - эксперт оценил 100 дней Зеленского
"Открытый к российским объятиям, это опасно для Украины" - эксперт оценил 100 дней Зеленского
Просмотров: 585
Обвала рейтинга Зеленского в этом году не будет - эксперт
Обвала рейтинга Зеленского в этом году не будет - эксперт
1 Просмотров: 432
Председатель фракции "Голос" объяснил слова Вакарчука о "надпозицию"
Председатель фракции "Голос" объяснил слова Вакарчука о "надпозицию"
Просмотров: 1449
"Ненавижу подсолнухи" – доброволец рассказал о кровавых боях за Иловайск
"Ненавижу подсолнухи" – доброволец рассказал о кровавых боях за Иловайск
Просмотров: 4995
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 26127
Кому Украина платит пенсии за границей
Кому Украина платит пенсии за границей
Просмотров: 2709
Пока не видно, чем Зеленский отличается от предшественника - социолог
Пока не видно, чем Зеленский отличается от предшественника - социолог
Просмотров: 1917
Фото
Все фото
24
10
10
5
10
12 часов без перерыва: украинский город установил национальный рекорд
12 часов без перерыва: украинский город установил национальный рекорд
Сексуальная и нежная: спортивная телеведущая, которая стала мечтой зрителей
Сексуальная и нежная: спортивная телеведущая, которая стала мечтой зрителей
Сводит с ума: соблазнительные фото украинской чемпионки
Сводит с ума: соблазнительные фото украинской чемпионки
Украина заняла третье место на международном чемпионате по вейкбордингу
Украина заняла третье место на международном чемпионате по вейкбордингу
Сексуальность зашкаливает: как выглядит самая красивая гольфистка мира
Сексуальность зашкаливает: как выглядит самая красивая гольфистка мира
Видео
Все видео
"Заря" с новыми лидерами не смогла одолеть дома "Еспаньол"
"Заря" с новыми лидерами не смогла одолеть дома "Еспаньол"
"Заря" проиграла "Эспаньолу"
"Заря" проиграла "Эспаньолу"
Джокович сыграл на фортепиано и спел всемирно известный хит
Джокович сыграл на фортепиано и спел всемирно известный хит
"Карпаты" сняли ностальгирующий ролик к юбилею победы в Кубке
"Карпаты" сняли ностальгирующий ролик к юбилею победы в Кубке
"Шахтер" проиграл "Барселоне" в матче за Суперкубок
"Шахтер" проиграл "Барселоне" в матче за Суперкубок
Интервью
1/5
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 26136
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 6372
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 2511
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 2691
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 7011
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
29 августа 2019
Просмотров: 639
Інший світ
Тиждень тому зустрів приятеля, дружбу з яким дуже ціную, бо вона здається неможливою — настільки ми різні за походженням і природою. Приміром ...
суббота, 31 августа 2019 10:09

Главный критик прилетел в Лондон посмотреть на Ломаченко

  Комментировать
Главный критик прилетел в Лондон посмотреть на Ломаченко
Лопес проведет титульный бой в конце года

Претендент на пояс IBF в легком весе Теофимо Лопес (14-0, 11 КО) прилетел в Лондон на бой Василий Ломаченко – Люк Кэмпбелл.

Об этом пишет xsport.ua

Украинец встретится с британцем 31 августа на арене О2 в поединке за пояса WBC, WBA и WBO. Планируется, что Ломаченко одержит победу, а затем сойдется с победителем боя Лопес – Комми за пояс IBF. Так в начале 2020 года должен определиться абсолютный чемпион мира в легком дивизионе.

Лопес постоянно провоцирует Ломаченко и заявляет, что побьет Василия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Появился новый претендент на дебютный бой против Усика в супертяжелом весе

Украинец может провести еще один бой до конца года перед поединком за звание абсолютного чемпиона.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Главный критик прилетел в Лондон посмотреть на Ломаченко». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
31
августа

В киевском институте учились четыре года

Самое читаемое
Как выглядят знаменитые женщины до 10 утра
Как выглядят знаменитые женщины до 10 утра
25
 Просмотров: 31367
Каким был Лисичанск и его жители 100 лет назад
Каким был Лисичанск и его жители 100 лет назад
21
 Просмотров: 27039
Соратник Медведчука устроил провокацию в первый день Рады
Соратник Медведчука устроил провокацию в первый день Рады
 5 Просмотров: 24691
Обмен пленными: что происходит в аэропорту
Обмен пленными: что происходит в аэропорту
 Просмотров: 20772
Кум Путина заговорил на украинском языке в Раде
Кум Путина заговорил на украинском языке в Раде
 Просмотров: 16416
Спорт
Сидорчук остается в "Динамо"
Сидорчук остается в "Динамо" Просмотров: 36
Хей дал прогноз на бой Ломаченко
Хей дал прогноз на бой Ломаченко Просмотров: 504
Стал известен календарь выступлений "Динамо" и "Александрии" в Лиги Европы
Стал известен календарь выступлений "Динамо" и "Александрии" в Лиги Европы Просмотров: 207
Свитолина разбила Ястремскую
Свитолина разбила Ястремскую Просмотров: 549
Бей своих. Украинки во второй раз в истории сыграют на турнире Большого Шлема
Бей своих. Украинки во второй раз в истории сыграют на турнире Большого Шлема Просмотров: 324
Больше всего комментируют
16
"Х*й им в ж*пу" - "слугу народа" поймали на переписке
5
Соратник Медведчука устроил провокацию в первый день Рады
5
Больше не вежливые: российский военный избил женщину в оккупированном Севастополе
4
Гонтареву сбил автомобиль: травмы серьезные
2
Крабсбургер, десяток котов и техники сквирта: 5 необычных мест Одессы
Голосов: 2362
Голосование Почему "Динамо" вылетело из Лиги чемпионов?
  • 1) слабый тренер
  • 2) Суркисы - вчерашний день футбола
  • 3) невезение
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua