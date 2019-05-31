Главные итоги УПЛ сезона 2018-2019

Сезон 2018-2019 уже стал историей. Осталось только провести стыковые матчи между командами УПЛ и Первой лиги за право играть в новом сезоне среди лучших команд

Gazeta.ua попыталась определить главных героев и неудачников прошлого сезона.

ЛУЧШИЕ ТРЕНЕРА

Бесспорно, что самой большой сенсацией в этом сезоне стали бронзовые награды и прямая путевка в Лигу Европы "Александрии". Некоторое время команда из Кировоградщины даже шла на втором месте, опережая "Динамо". "Александрия" - чисто тренерская команда Владимира Шарана. Подбор игроков, построение игры - все из тренера.

Трудно назвать игру "Александрии" зрелищной или эстетической, но она очень рациональная, заточенная на результат. Кроме этого, начало получаться готовить игроков и перепродавать их за хорошие деньги в другие команды. Этой зимой за $1 млн в "Шахтер" перешел защитник Валерий Бондаренко. Ранее в бельгийский "Кортрейка" поехал другой защитник Андрей Бацула.

"Александрия" не только смогла выиграть бронзовые нагорды, но и начала продавать собственных игроков

Поэтому, конечно, что в этом сезоне Владимир Шаран заслуживает звания лучшего тренера чемпионата.

Автор: Официальный сайт " Александрии" Владимир Шаран

"Шахтер" летом покинуло 3 ведущих игроков. В течение сезона к команде присоединились 8 человек. "Горняки" проходят период смены поколений. Обычно в такое время происходит ухудшение результатов команды. Но Паулу Фонсека смог удержать свой корабль на плаву в чемпионате.

Если в еврокубках "Шахтер" серьезно штормило (команда победила только раз в 8 матчах и много пропускала), то в чемпионате "горняки" не имели никаких проблем - спокойно шли к своему очередному титулу. В течение сезона у команды Фонсеки не было ни одного провального отрезка, даже тогда, когда команда играла дважды в неделю, учитывая еврокубки. Большая заслуга в этом как раз Пауло Фонсеки.

"ФК Львов" летом сделал ставку на бразильских игроков и бразильского тренера Жилмара. При том, что клуб ставил перед собой очень высокие цели. Жилмар долго не задержался на своем посту. Казалось, что клуб будет бороться за выживание с большим количеством неадаптированных к европейскому футболу бразильских игроков. Но новый коуч Юрий Бакалов смог не только удержать команду, но и обыграть в Киеве "Динамо" и вывести львовский клуб в первую ТОП-6, оставив позади прошлогоднего бронзового призера "Ворсклу" и амбициозную "Десну". Только стоило Бакалову покинуть команду, как результаты сразу покатились стремительно вниз. Без Бакалова игра команды и результаты откровенно скатились.

ЛУЧШИЕ ИГРОКИ

Игра "Шахтера" продолжает держаться на старой гвардии - Тайсоне, Исмаили, Марлосе. В этом сезоне к ним еще присоединился Мораес. Именно индивидуальное мастерство этих игроков помогла "горняками" снова сделать золотой дубль в сезоне.

Зависимость от лидеров в "Шахтере" только увеличилась

Виктор Цыганков превратился в лидера "Динамо". Уже об Андрее Ярмоленко никто не вспоминает. Но пока Цыганкову явно не хватает стабильности. Отдельные матчи или отрезки сезона пока у Виктора не удаются. Нужно добавлять стабильности. Хотя прогресс Виктора в этом сезоне очевиден.





Автор: Официальный сайт "Динамо" Виктор Цыганков стал настоящим лидером "Динамо" в этом сезоне

НАИБОЛЬШИЙ ПРОГРЕСС

Казалось, что с началом войны и ухудшением дел в экономике украинский футбол нет другого выхода, как делать ставку на собственных молодых футболистов. Парадоксально, что в этом сезоне не так много игроков, которые смогли себя рекомендовать.

В первую очередь, стоит говорить, конечно, о Виталии Миколенко. Иосип Пиварич стал вторым на Кубке мира вместе со сборной Хорватии. Кроме этого, динамовцем стал бразилец Сидклей за котором заплатили большие деньги. Казалось, что Миколенко не на что надеяться в этом сезоне и нужно будет играть за молодежную команды. Но 20-летний защитник доказал, что для него нет авторитетов. Именно Миколенко стал основным левым защитником в этом сезоне не только в "Динамо", но в национальной сборной. В матче против Португалии звездный Роналду ничего не смог сделать с плотной опекой Миколенко. Виталий Миколенко стал не только игроком основного состава, но и одним из лидеров своего клуба.

Автор: Официальный сайт "Динамо" Виталий Миколенко смог выиграть конкуренцию у Иосипа Пиварича и Сидклея на левом фланге обороны.

Марьян Швед очень неудачно съездил в "Севилье". В Испании в Шведа ничего не получилось. Кроме того, травмы фактически выбили его из футбола на долгое время. По возвращении в "Карпаты" первый год ушел на восстановление уверенности в себе, лечение болячек, то в этом сезоне Швед стал не только лидером и главным голеодором "Карпат", но и одним из лучших бомбардиров всего чемпионата. В Киеве именно 2 гола в ворота Дениса Бойко от Марьяна Шведа позволили "Карпатам" приобретать сенсационную победу.

Швед стал целью для европейских клубов

Неудивительно, что при такой игре Швед получил снова внимание от зарубежных клубов. В следующем сезоне украинец будет играть в Лиге чемпионов в составе многолетнего чемпиона Шотландии "Селтика"

Казалось, что карьера Жуниора Мораеса катится вниз. Возвращение в Бразилию или переход в второстепенные чемпионаты станут логическим продолжением карьеры для игрока. В "Динамо" Мараес сначала проиграл конкуренцию Беседину, а затем и Мбокани. Скорее, использовался Александр Хацкевич в роли игрока ротации.

Все изменил переход в "Шахтер". 32-летний игрок пережил вторую молодость. Стал лучшим бомбардиром клуба и чемпионата. В один миг превратился в одного из лидеров "горняков". Не зря Андрей Шевченко пригласил Мораеса в сборную Украины помочь решать форварда, который уже актуальна не один сезон.

ГЛАВНЫЕ РАЗОЧАРОВАНИЯ

После исчезновения "Днепра" и "Металлиста" казалось, что "Заря" станет третьей силой в украинском футболе. Но "Заря" шаг за шагом только ухудшает свои дела в чемпионате. В прошлом году в борьбе проиграли "Ворскле" бронзовые награды и прямую путевку в Лигу Европы. В этом сезоне боролись только за 4 место с "Мариуполем". Магия Юрия Вернидуба перестала работать. Не зря клуб и тренер по окончании сезона решили прекратить сотрудничество.

Автор: Официальый сайт "Зари" Юрий Вернидуб оставил "Зарю" после 8 лет работы.

"Карпаты" из сезона в сезон ставят перед собой амбициозные цели. Но в этом сезоне упали в зону стыковых матчей. Состав команды довольно сильный. Есть собственные болельщики, стадион. Но что-то не получается. Наверное, что команде не хватает стабильности. Только в этом сезоне с "Карпатами" уже работает 4-й тренер. Наверное, так не может быть, если действительно клуб ставит перед собой высокие цели.

В "Карпатах" поменялось 4 тренера

В плане продажи игроков за границу - "Карпаты" образец для других команд. Но коммерция не должна серьезно влиять на результат. Пока такой гармонии во Львове и близко нет.

Болельщики "Динамо" много ожидали в этом сезоне от опытных игроков, которые должны были стать лидерами, повести молодых игроков за собой. В первую очередь, речь о Денисе Гармаше и Сергее Сидорчуку. Но оба полузащитники провалили сезон.

Сидорчук никак не может отойти от травмы, полученной еще осенью 2017-го. В этом сезоне стабильного места в составе не было. Тренерский штаб даже пробовал его в центре защиты, но это завершилось очередным провалом. Капитан "Динамо" должен иметь большую квалификацию, учитывая цели и традиции клуба.

Ранее Гармашу мешали травмы. Сейчас, кажется, Денис оставил их в прошлом. Но в свои 29 лет так и не стал ведущим игроком "Динамо". Успешно играет только в отдельных матчах. Весной тренерский штаб рассчитывал на Дениса в роли форварда, учитывая травмы Соля и Беседина. Но Гармаш получил удаление в кубковой игре против "Шахтера", которое привело к дисквалификации на 5 матче. По возвращении от наказания Гармаш проигрывает конкуренцию более молодым футболистам "Динамо".

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По результатам сезона 2018-2019 чемпионом и обладателем Кубка Украины стал "Шахтер". "Динамо" заняло 2 место в чемпионате и дошло до 1/4 Кубка страны. Главной неожиданностью стала "бронза" "Александрии". "Мариуполь" и "Заря" сыграют в квалификации Лиги Европы.