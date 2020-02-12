Глава Федерации бокса требует отступные за переход в профессионалы – экс-боксер Глазков

Глазков знает почему Выхрист пошел в профессионалы со скандалом

Бронзовый призер Олимпийских игр в Пекине-2008 вспомнил, как руководство Федерации бокса Украины "отпускало" его в профессионалы, и выступил в поддержку Виктора Выхриста.

Вячеслав Глазков с 2014 года живет в США. Последний бой украинец провел 16 января 2016 года. На кону поединка стоял титул чемпиона мира IBF. До заветного чемпионства оставался один шаг. Но уже в начале боя Глазков получил досадную травму колена, которая привела к техническому поражению. Последние годы уроженец Луганска работает в Америке водителем-дальнобойщиком и практически не общается со СМИ. Но недавно обнаружил активность в соцсетях в обсуждениях перехода в профессионалы украинского боксера Виктора Выхриста. Глазков высказал гипотезу, что переход Выхриста сопровождается скандалом из-за того, что тот не оплатил отступные руководству ФБУ. Об этом пишет "Чемпион".

Мы позвонили Глазкову за океан, чтобы узнать, почему он позволяет себе подобные суждения.

"Ситуация с Выхристом напомнила историю моего перехода в профессионалы, - признался боксер. - Она была неординарной. После Олимпиады в Пекине, где завоевал бронзовую медаль, у меня было твердое желание переходить в профессиональный бокс. Были предложение от К2, немецкого "Юниверсум Бокс промоушин" и российской промоутерской компании "Пушка" Кирилла Пчельникова. Съездил в Германию, но там мне не понравилось отношение. В итоге принял предложение от Пчельникова. Оно была выгоднее также финансовом плане. Немцы предлагали 100 тысяч отступных, россияне - 200 тысяч долларов".

По словам Глазкова, самое интересное началось, когда речь зашла о распределении отступных.

"Мой тогдашний менеджер Сергей Янчишин предложил поделить отступные в пропорции 70 тысяч - мне, 65 - ему и 65 - президенту Федерации бокса Украины Владимиру Продивусу, - вспоминает Глазков. - Честно говоря, вообще не понимал, откуда там Продивус "нарисовался". Он на тот момент совсем недавно пришел в федерацию бокса и для меня было удивительно, что должен отдать ему треть суммы. Сначала грешил на Янчишина, думал, хочет себе забрать 130 тысяч. Но, как оказалось, зря. Мы встретились в офисе Продивуса в Мостобуде, Янчишин там все эти цифры повторил. Когда я предложил оставить мне 50 процентов от суммы, на меня, 24-летнего пацана, начали давить. Продивус сказал, что эти деньги пойдут на развитие украинского бокса. Куда они пошли самом деле, не знаю, отчетов об их использовании мне никто не предоставлял. Могу только догадываться. Чтобы все было максимально понятно, дополню историю деталями. 200 тысяч долларов привозил в Киев российский промоутер Герман Титов, представлявший интересы Кирилла Пчельникова. Мне Продивус с Янчишиным из этих 200 отдали 70 и отпустили с чистой совестью - с пожеланием достичь вершин в профессиональном боксе. Подчеркну, что к Янчишину не имею никаких претензий. В течение нескольких лет он был моим менеджером, помогал мне. Перед ним у меня были обязательства. Что же касается Продивуса, то мне все сразу стало понятно, когда увидел, как начали наезжать на Выхриста. Вряд ли бы это произошло, если бы руководство ФБУ получало от него средства на развитие украинского бокса".

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Недавно украинский боксер-тяжеловес Виктор Выхрист со скандалом покинул любительский бокс и перешел в профессионалы. В первом же бою он нокаутировал соперника из Беларуси на 43 секунде.