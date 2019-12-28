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суббота, 28 декабря 2019 17:59

Гладкий рассказал о мести Луису Адриано

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Гладкий рассказал о мести Луису Адриано
Луис Адриану имел просто невыносимый характер. На него обижался даже капитан "Шахтера" Дарио Срна

Экс-форвард Шахтера, Динамо и Карпат Александр Гладкий, который сейчас защищает цвета турецкого второлигового Адана Демирспора, вспомнил о конфликте со своим бывшим одноклубником Луисом Адриано. Тот сейчас выступает в чемпионате Бразилии.

"Это была не драка. На сборах у нас был неприятный инцидент, но никакой драки не было. Что случилось? Мы поспорили на тренировке - и потом в гостинице произошел конфликт. Он продолжался секунд 5-10. Это было очень давно", - цитирует гладкого "Футбол-24".

Я уже не помню, честно, из-за чего все началось. Был какой-то игровой эпизод. Нас, кажется, даже Мистер (Мирча Луческу) убрал с тренировки обоих. В гостинице он меня ударил исподтишка. Затем все сбежались - и все закончилось. Бывает такое. Планировал я месть? Сначала хотелось отомстить, но потом я успокоился. Его впоследствии оштрафовали. Меня - нет", - сказал Гладкий в интервью YouTube-канала Stargorod Sport.

Гладкий успел дважды за свою футбольную карьеру поиграть за донецкий клуб. Александр провел за "горняков" три сезона с 2007 по 2010 годы, а затем, в 2014 году, подписал с "оранжево-черными" контракт еще на два года.

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Луис Адриано несколько после расставания с "Шахтером" несколько лет играл в Москве за "Спартак", а затем вернулся в Бразилию

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