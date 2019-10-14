Гимн Украины перед матчем с Португалией исполнит всемирно известная группа

Команда Шевченко уже сегодня может получить путевку на Евро 2020. Фото: УАФ

УАФ заинтриговала болельщиков футбола - обещают удивить всех новым звучанием главной песни страны, об этом сообщает "Футбол 24"

Перед матчем Украина и сборной Португалии на стадионе НСК "Олимпийский" презентуют мощную шоу-программу и выступления группы "Ляпис-98" и Национального заслуженного академического ансамбля танца Украины им. П. Вирского. Ведущим шоу станет Артем Гагарин. Начало действа в 20:00.

Также УАФ обещает удивить болельщиков, которые придут на стадион, не менее ярким звучанием гимна Украины перед началом матча. Кто будет выполнять его на этот раз - пока неизвестно. Но футбольные руководители анонсируют всемирно известный коллектив.

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14 октября, "сине-желтые" сыграют в противостоянии с португальцами. Начало матча в 21:45. В случае даже ничьей подопечные Шевченко гарантируют себе первое место в группе.