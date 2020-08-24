Герой финала Лиги чемпионов-2020 хотел закончить карьеру

Кингсли Коман забивает победный мяч в финале Лиги чемпионов. Фото Рейтер

Победный гол в финале Лиги чемпионов за "Баварию" забил Кингсли Коман: Киммих мягко забросил на дальний угол вратарской, а француз забил головой! Причем забил не только клубу из своей страны, но и своему родному клубу.

Кингсли – пятый француз, забивавший в финале Лиги чемпионов (в компании с Бензема, Зиданом, Десайи и Боли), но он еще и воспитанник ПСЖ. Об этом пишет "Трибуна".

Коман родился в Париже, в академию попал в семь лет. Ив Жерго, тренировавший Комана в молодежной системе ПСЖ, вспоминал, что вингер был на голову сильнее сверстников:

"Я помню турнир в Испании, в котором мы участвовали. Там были лучшие клубы Европы, и Коман выделялся среди всех игроков".

17 февраля 2013-го Коман вышел на замену в матче против "Сошо", став самым молодым дебютантом ПСЖ – 16 лет, 4 месяца и 8 дней. Правда, за ранним стартом не последовало продолжения: в том сезоне он больше не выходил, в следующем – всего две игры в чемпионате.

Кингсли обиделся ушел: "Ювентус" дождался, пока у Комана истечет контракт с "ПСЖ", и выловил будущую звезду.

"В ПСЖ молодые игроки отодвинуты в сторону, – жаловался Коман французскому Canal+, который раньше инвестировал в клуб. – Им нужны победы здесь и сейчас, для молодежи нелегко найти место. Меня стали ценить только когда поняли, что я действительно ухожу. А в "Ювентусе" все не так: нет конкуренции между молодым игроком и ветераном – есть конкуренция между двумя профессионалами".

Правда, всего через год туринцы отдали Кингсли на два года "Баварии" и заработали на этом семь миллионов евро. А потом получили за Комана еще 21, когда в Мюнхене активировали опцию выкупа.

В "Баварии" Коман пять раз подряд выиграл чемпионат, но в основном выходит с замены. Во всем виноваты травмы: француз редко успевает набрать форму до нового повреждения.

В прошлом декабре Кингсли получил очередное: на полном ходу неудачно ковырнул газон, второй ногой подбил воткнувшуюся. Все напряглись – очередная серьезная травма грозила концом карьеры. Об этом говорил сам футболист.

В декабре 2018-го Коман восстанавливался от травмы голеностопа – второй за год. До этого были разрывы связок колена и лодыжки. Тогда-то и задумался о финале:

"Для меня этот год выдался очень сложным. Когда я получал травму, для меня это было концом света. Надеюсь, больше мне не придется проходить через то, что я уже прошел. Достаточно. Я не буду в третий раз делать операцию. Наверное, мои ноги просто не предназначены для такой жизни. Значит я начну новую".

Коман признался, что не хочет играть в "Баварии" до конца карьеры

Обошлось без операций, Коман вернулся в феврале. После этого были еще несколько повреждений, но незначительных – француз не пропускал больше двух недель.

В интервью Bild Коман признался, что не хочет играть в "Баварии" до конца карьеры:

"Если я когда-то уйду из "Баварии", мне придется перейти в еще больший клуб. Но такого не существует. Есть только один вариант: вернуться в любимый клуб детства, ПСЖ.

Даже сейчас после грандиозной победы Коман признается: параллельно со счастьем он расстроен из-за поражения парижан:

"Это невероятные чувства. Меня переполняет счастье, но в то же время есть и грусть за ПСЖ – их поражение ранит мое сердце. Хотя, конечно, сейчас я на 100% предан "Баварии", – поделился Кингсли.

В Париже живет лучший друг Комана: с Преснелем Кимпембе они знакомы 14 лет. Французы вместе гоняют в отпуск, в молодежной команде они вообще всегда были в одной комнате.

"Мы всегда поддерживали друг друга. Преснель мне как брат. Мы жили вместе, это сблизило нас. Я готовил, а он отвечал за уборку".

Видимо поэтому в финале Коман уничтожал только Керера.

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В нынешнем сезоне Коман сыграл в чемпионате Германии 24 матча, в которых забил 4 мяча.