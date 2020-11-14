Германия – Украина – 3:1. Три штанги спасли немцев

Ни Бущан, ни Миколенко не смогли сыграть в ответном матче. Фото Рейтер

Добрый вечер!

Многострадальная сборная Украины сыграет сегодня в Лейпциге предпоследний матч Лиги Наций против хозяев поля - сборной Германии. Только первые две игры наша команда сумела сыграть в составе, хотя бы немного приближенной к оптимальному. А потом в ситуацию вмешался коронавирус. На октябрьских играх не было "горняков", теперь будем играть без киевлян.

И тем не менее наша сборная еще не потеряла шансов даже на победу в группе. Другое дело, что одержать ее будет крайне трудно. Особенно сегодня, когда в заявке осталось 17 игроков. Словом, Шевченко не позавидуешь, но сдаваться на милость победителей, надеемся, никто не будет.

Немцы сильны, немцы заряжены. В их победе уверены букмекеры. Но мы живем надеждой. Да, у нас далеко не оптимальный состав, но есть огромное желание побороться с топ-сборной. А что из этого получится - узнаем через два часа.

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Уже стали известны составы команд.

Украина: Пятов – Соболь, Забарный, Матвиенко, Конопля – Степаненко, Малиновский, Зинченко – Зубков, Марлос – Яремчук.

Запасные: Панькив, Лунин, Кривцов, Чеберко, Бондарь, Макаренко, Михайличенко, Харатин, Мораес.

Германия: Нойер – Кох, Рюдигер, Зюле – Макс, Горетцка, Гюндоган, Гинтер – Сане, Вернер, Гнабри.

Запасные: Лено, Трапп, Удуохай, Та, Нойхаус, Амири, Брандт, Вальдшмидт, Хенрихс, Штарк, Дауд

Команды выходят на поле.

Последние формальности закончены и игра началась!

3 мин. Немцы прорвались по правому флангу и отдали под удар Гюндоган. Илкай ударил в небеса.

5 мин. Штрафной били хозяева, но завершающий удар головой не удался. Похоже на штурм.

6 мин. Соболь едва не забивает в свои ворота после прострела с правого фланга. Едва не попадает в угол Эдуард.

8 мин. Неудачно разыграли угловой наши. Но перехватили контрнаступление немцев. Все закончилось заблокированным ударом Малиновского.

12 мин. ГОЛ !!! Зубков должен был заканчивать комбинацию, но наткнулся на стену из защитников и уже лежа отбросил мяч Яремчуку. Роман забил гвоздь в ближнюю девять! Мы ведем 1:0.

16 мин. Марлос и Яремчук выбегали на одного защитника, но украинский бразилец отдал слабоватый пас. Ох!

18 мин. Классную комбинацию разыграли хозяева поля, но в офсайд залез Гнабри. Повезло!

21 мин. Яремчук с Марлосом комбинировали и едва не дошли до самого Нойера. В последний момент выбили защитники бундес-машины.

22 мин. Гол! Зинченко завозился с мячом, немцы выбежали в контратаку и Сане точно пробил в угол - 1:1.

24 мин. Горетцка пробил с разворота, но Пятов во всей красе! Парирует Андрей.

В параллельном матче Швейцария забила Испании 1:0. Нехорошо это.

29 мин. Яремчук убегал один на один и Рюдигеру ничего не оставалось, как сбить Романа. Желтая карточка защитнику.

33 мин. Гол! Затяжная атака немцев закончлась прострелом Горетцки с правого фланга и Вернер просто занес мяч в ворота - 1:2.

34 мин и сразу же Соболь простреливал со своего фланга, но Нойер перехватил.

37 мин. Яремчук запорол перспективную атаку слабым пасом на Коноплю.

40 мин. Зажали подопечные Лева нашу команду. Пока отбиваемся.

43 мин. Горетцка бил с 16 метров, но мяч свалился в Леона.

45 мин. Малиновский получает желтую карточку. Свалил рукой Сане.

Перерыв.

Второй тайм. Возобновилась игра.

47 мин. Решительно вышли наши на второй тайм. Если бы еще была возможность проводить качественные замены!

50 мин. Немцы забрали мяч и методично убивают время.

52 мин. Зинченко! Хорошо бил с разворота, рикошет и мяч попадает в штангу ворот Нойера. Теперь везет подопечным Лева.

54 мин. Малиновский решил обвести всю защиту, но в последний момент передумал и отдал неточный пас.

56 мин. Яремчук классно отобрал мяч в штрафной у самого Сане, но опять нас подводит неточный пас.

58 мин. Забарный заблокировал удар Сане. В последний момент выставил ногу Илья.

60 мин. Забарный просто зверь. Опять блокирует два подряд удара немцев.

62 мин. Еще раз прощает нас Гнабри, ударив значительно выше.

65 мин. Гол. Степаненко потерял мяч, Гюндоган разогнал атаку с пасом на Вернера. Тот ударил и с небольшим рикошетом от кропотливая мяч закатился в ворота - 1:3

68 мин. Зинченко с Зубковым разорвали правый фланг, но Яремчук не успел замкнуть.

В параллельном матче все без изменений. Швейцария побеждает Испанию, которая играет не основным составом.

72 мин. Конопля хорошо оттер от мяча Макса. Дело было у наших ворот.

74 мин. Замены у нас. Яремчука и Зубкова меняют Михайличенко и Мораес.

75 мин. Да что ж такое! Опять штанга. Марлос хорошим обводным ударом оставил Нойера в роли зрителя, но та же правая стойка снова спасает хозяев.

79 мин. Опять немцы с мячом и это надолго.

80 мин. Горетцька нас прощает. Бил с 8 метров прямо по центру головой и попал в руки Пятова.

82 мин. Ну это рок. Опять штанга! Мораес бил и на этот раз левая стойка спасает Нойера.

85 мин. Малиновский выходил один на один, но потом решил развернуться и защитник выбил мяч.

87 мин. Замена у нас. Харатин вышел вместо Зинченко. Бережет силы ведущих игроков Шевченко.

90 мин. Испания сравняла счет в Швейцарии.

Все, матч окончен.

Следующую игру наша сборная сыграет в Швейцарии во вторник, 17 ноября.