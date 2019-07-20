"Гент" с тремя украинцами неожиданно пробился в еврокубки

Бельгийский "Гент" получил путевку в Лигу Европы вместо дисквалифицированного "Мехелена".
Об этом пишет УНН.
"Мехелен" должен был выступить в квалификации турнира как победитель Кубка Бельгии, однако в итоге клуб был отстранен из-за участия в договорных матчах.
Стоит отметить, что в составе "Гента" выступают трое украинский - форвард Роман Яремчук, полузащитник Роман Безус и защитник Игорь Пластун.
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Во втором раунде Лиги Европы бельгийцы встретятся с румынским "Вииторул". Матчи пройдет 25 июля и 1 августа.
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