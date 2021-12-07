Где купить в Киеве лучшие ролики?

Говорят, ролики становятся более семейным видом спорта. Бывает, что в семье кто-то из родителей профессионально занимается, и с детства ставит своих детей. Также, в некоторых случаях, родители сначала ребенку дарят роликовые коньки, и сами не могут устоять от соблазна прогулки по парку более увлекательным способом. Когда начинаете задумываться о роликах, приходит понимание, что хочется приобрести что-нибудь надежное, безопасное, и чтобы было не на один год.

Существует много мест в Киеву, где можно купить ролики, но лучше всего это сделать здесь. В какой части столицы вы бы не находились, курьер в любое удобное для Вас время привезет Ваш заказ. Менеджеры всегда оперативно обрабатывают заказы, и с удовольствием помогут с выбором товаров, если у Вас будут сомнения по поводу размеров роликов или защиты, подскажут в выборе каких-либо деталей, аксессуаров или запчастей, которые лучше подойдут на Ваши ролики. Также, если для вас доставка на отделение новой почты более приемлема, или вы с другого города, рады сообщить, что в таком случае доставка заказа от 1500 гривен тоже оплачивается магазином. Ну и самое главное, магазин Roliki Extrim является официальным поставщиком таких всемирно узнаваемых брендов, как FR Skates, Rollerblade, Powerslide, Flying Eagle, Fila, K2 и тд. Более того, у них самые благоприятные цены ко всему ассортименту, ведь самое главное – забота о клиентах.

Как подобрать идеальные ролики?

Прежде чем приступать к выбору роликовых коньков, нужно понимать, что самое главное – это комфорт и защита. В каком бы вы стиле не собирались кататься – без удобных роликов долго не прокататься. Не стоит упускать тот факт, что Вы можете быть приверженцем нескольких способов катания на роликовых коньках одновременно. Неужели в таком случае придется купить несколько пар роликов для каждого вида катания, которым Вы увлечены? Или же какой-нибудь из стилей катания у Вас будет выходить хуже другого, просто из-за неподходящей конструкции выбранных роликовых коньков? Благодаря широкому выбору ассортимента, а также профессиональной консультации менеджеров Roliki Extrim, можете не переживать о таких дилеммах, так как существует много качественных роликовых коньков, которые обязательно подойдут под Ваши критерии. Общепринятым фактом считается, что для катания в стиле фрискейт лучше подойдут ролики от Rollerblade, FR Skates, и Flying Eagle. В том случае, когда в приоритете стоит слалом, в первую очередь желательно рассматривать такие бренды, как: FR Skates, а также некоторые модели от Powerslide и Flying Eagle. Ну а для обычных прогулок по парку на роликах отлично подойдут фитнес-ролики от Rollerblade и Fila.

Какие ролики считаются самыми универсальными?

Прежде всего хотим обратить Ваше внимание конкретно на роликовые коньки FR Skates FR1. Данная модель считается одной из лучших современных роликов, так как универсально используется во множествах стилях катания благодаря своему уникальному ботинку, который формируется под ногу владельца. К тому же, обтекаемый и крепкий ботинок прославлен своей прочностью и большой выносливостью. При хорошем уходе, роликовые коньки от FR Skates могут прожить вплоть до 15 лет постоянного использования! Короткая алюминиевая рама даст возможность совершать различные трюки в любых направлениях катания, и совершенно не будет мешать при переходе движений. Надежная фиксация, которая состоит из высокой шнуровки, верхней баклей, и пяточной баклей с подкачкой будут крепко держать Вашу ногу, что в свою очередь чрезвычайно важно при любой езде. Впрочем, при покупке любых роликовых коньков от бренда FR Skates каждый раз Вы будете наслаждаться комфортом, который они Вам подарят, а катание станет намного приятней!