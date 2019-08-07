"Галатасарай" зовет Яремчука. Клуб сделал официальное предложение

Яремчук удачно начал сезон и забил уже 4 мяча

Форвард "Гента" Роман Яремчук все еще может перейти в "Галатасарай".

Об этом сообщает "Трибуна" со ссылкой на журналиста Игоря Цыганыка.

"Галатасарай" очень хочет Яремчука. Сейчас переговоры идут, есть официальное приглашение. Переговоры были и зимой, сейчас они возобновились", – сказал Цыганык.

Ранее сообщалось, что Яремчук попал в список приоритетных трансферов "Галатасарая".

В текущем сезоне на счету 23-летнего украинца 4 гола в 4 матчах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинцы "Гента" забили четыре мяча в чемпионате Бельгии

Контракт с "Гентом" действителен еще 2 года. Transfermarkt оценивает украинского нападающего в 3,8 млн евро.