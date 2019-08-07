"Галатасарай" зовет Яремчука. Клуб сделал официальное предложение

Форвард "Гента" Роман Яремчук все еще может перейти в "Галатасарай".
Об этом сообщает "Трибуна" со ссылкой на журналиста Игоря Цыганыка.
"Галатасарай" очень хочет Яремчука. Сейчас переговоры идут, есть официальное приглашение. Переговоры были и зимой, сейчас они возобновились", – сказал Цыганык.
Ранее сообщалось, что Яремчук попал в список приоритетных трансферов "Галатасарая".
В текущем сезоне на счету 23-летнего украинца 4 гола в 4 матчах.
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Контракт с "Гентом" действителен еще 2 года. Transfermarkt оценивает украинского нападающего в 3,8 млн евро.
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