"Галатасарай" проявляє Інтерес до лідера "Динамо"

Виктор Цыганков заинтересовал турецкий гранд.

Капитан киевского "Динамо" и сборной Украины Виктор Цыганков интересен турецкому "Галатасараю", сообщает "FootNews".

Наставник стамбульского гранда Фатих Терим ищет усиление для команды в атаке, после ухода нигерийского форварда Генри Оньекуру, чей контракт принадлежит "Эвертону", и который выступал в "Галатасарае" на правах аренды.

Украинец Виктор Цыганков находится в так называемом "списке девяти фамилий", интересующих Терима игроков.

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В этом сезоне Цыганков провел за "Динамо" 31 матч, в которых забил 18 мячей и отдал 10 голевых передач.