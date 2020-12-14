Фьюри обещает побить Джошуа за 3 раунда

Тайсон Фьюри не сомневается в своей победе. Фото: Reuters

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри поделился впечатлениями от победы Энтони Джошуа над Кубратом Пулевым.

Фьюри абсолютно не впечатлил уровень бокса его потенциального соперника Джошуа.

"Вот и все. Джошуа только что разделался в прямом эфире. Его спросили, хочет ли он драться, но он бежал и прижался к краю. Я хочу драться! Я хочу драться с ним в следующем бою.

Я нокаутирую Джошуа за 3 раунда. Он большой лентяй. Не могу дождаться момента, когда вырублю его. Я отлуплю его так же как и Уайлдера за 2-3 раунда", - цитирует Тайсона fightnews.info

Джошуа нокаутировал Пулева в 9-м раунде и защитил чемпионские пояса WBO, WBA и IBF.

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2021 года Энтори Джошуа и Тайсон Фьюри планируют провести объединительный бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.